Рисунки детей из Дмитровского могут оказаться на орбите

Вы когда-нибудь задумывались, что обычный альбомный лист может стать частью межзвездной истории? Для юных жителей Дмитровского района это больше не фантастика, а вполне реальный шанс.
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