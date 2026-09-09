Дмитровец
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Дмитровец

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Рисунки детей из Дмитровского могут оказаться на орбите

Вы когда-нибудь задумывались, что обычный альбомный лист может стать частью межзвездной истории? Для юных жителей Дмитровского района это больше не фантастика, а вполне реальный шанс.

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