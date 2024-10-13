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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Объем водохранилищ естественного стока в Крыму уменьшился на 17 миллионов кубометров

По итогам сентября, объем водохранилищ естественного стока в Крыму уменьшился на 17 миллионов кубометров, сегодня накопленной воды здесь в общей сложности 124 миллиона кубов, что сравнимо с переходным 2021 годом.

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