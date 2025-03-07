Представители ГУ МВД России по Красноярскому краю и Общественного совета поздравили с наступающим праздником вдов и дочерей погибших сотрудников

Накануне Международного женского дня представители Главного управления МВД России по Красноярскому краю и Общественного совета при краевом главке поздравили с наступающим праздником вдов и дочерей сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.
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