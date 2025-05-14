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Эксперт назвал улучшающие урожайность удобрения

Эксперт назвал улучшающие урожайность удобрения

Сильные, хорошо питаемые растения лучше сопротивляются заболеваниям. Один из самых доступных способов улучшить почву — использовать компост, рассказал «Известиям» 15 мая эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.

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