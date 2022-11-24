Что такое биологический возраст и как узнать его

Биологический возраст — это показатель, который отражает индивидуальное развитие организма. Но несмотря на то, что исследования по данной теме проводятся уже много лет, точного определения, что такое биологический возраст, пока не существует.
Биологический возраст — это показатель, который отражает индивидуальное развитие организма. Но несмотря на то, что исследования по данной теме проводятся уже много лет, точного определения, что такое биологический возраст, пока не существует.
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