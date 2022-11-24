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Что такое биологический возраст и как узнать его

Что такое биологический возраст и как узнать его

Биологический возраст — это показатель, который отражает индивидуальное развитие организма. Но несмотря на то, что исследования по данной теме проводятся уже много лет, точного определения, что такое биологический возраст, пока не существует.

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