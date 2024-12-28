Стал известен график магнитных бурь на январь 2025 года

Первая магнитная буря в 2025 году настигнет Землю 5 января. Об этом свидетельствуют опубликованные 27 декабря данные на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) и Института солнечно-земной физики.
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