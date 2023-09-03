Элита устроит апокалипсис наяву: Фурсов предрёк новый опасный кризис

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лина любимцева

СТАЛИН был прав, когда был против признания доллара "резервной валютой". НЕЛЬЗЯ доверять этим потомкам проституток, душегубов, шулеров и маньяков, которые заявились на Американский континент "за американской мечтой". А ведь с веками у этих шулеров НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ!! Обязательно будут злоупотреблять и мошенничать! ЧТО И ДЕЛАЮТ... "Сеятели демокг'атии". Какой только? ШУЛЕРСКОЙ?