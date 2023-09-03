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Элита устроит апокалипсис наяву: Фурсов предрёк новый опасный кризис

Элита устроит апокалипсис наяву: Фурсов предрёк новый опасный кризис

Многолетняя безрассудная политика количественного смягчения в Соединённых штатах Америки фактически превратили всю мировую экономику в живой труп.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
СТАЛИН был прав, когда был против признания доллара &quot;резервной валютой&quot;. НЕЛЬЗЯ доверять этим потомкам проституток, душегубов, шулеров и маньяков, которые заявились на Американский континент &quot;за американской мечтой&quot;. А ведь с веками у этих шулеров НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ!! Обязательно будут злоупотреблять и мошенничать! ЧТО И ДЕЛАЮТ... &quot;Сеятели демокг&#39;атии&quot;. Какой только? ШУЛЕРСКОЙ?
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