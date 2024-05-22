Россия снова экспортирует бензин

Россия временно сняла запрет на экспорт бензина, сообщает «Российская газета». Это решение принято, чтобы избежать затоваривания на нефтеперерабатывающих заводах, поскольку внутренние поставки удовлетворяют спрос.
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