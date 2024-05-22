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Россия снова экспортирует бензин

Россия снова экспортирует бензин

Россия временно сняла запрет на экспорт бензина, сообщает «Российская газета».  Это решение принято, чтобы избежать затоваривания на нефтеперерабатывающих заводах, поскольку внутренние поставки удовлетворяют спрос.

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