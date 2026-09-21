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Царьград

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Женщина погибла под колесами Ford при развороте Toyota в Дивееве

Женщина погибла под колесами Ford при развороте Toyota в Дивееве

На трассе Выездное — Дивеево — Сатис в Нижегородской области 40-летняя женщина за рулём Toyota при развороте столкнулась с Ford, который вынесло на тротуар, где погибла 72-летняя пешеход.

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