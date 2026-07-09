❗️Скончалась британская певица Бонни Тайлер, сообщает BBC Она известна такими хитами, как Total Eclipse of the Heart, If You Were a Woman, Holding Out of a Hero и многими другими.
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❗️Скончалась британская певица Бонни Тайлер, сообщает BBC Она известна такими хитами, как Total Eclipse of the Heart, If You Were a Woman, Holding Out of a Hero и многими другими.
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