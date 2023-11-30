´Своей профессией горжусь´. Идет прием заявок на конкурс профессионального мастерства.

В целях формирования у молодых активной жизненной позиции, пропаганды творчества, организации активного досуга, отдел идеологической работы и по делам молодежи Бобруйского райисполкома, сектор культуры, райком ОО ´БРСМ´, отраслевые профсоюзные, проводят конкурс профессионального мастерства ´Своей профессией горжусь!´Мероприятие будет проходить в не .