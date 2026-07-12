Politico: провал меморандума с Ираном ударит по Вэнсу

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рискует больше всех в случае провала мирных переговоров с Ираном, поскольку он является центральной фигурой в переговорном процессе, пишет Politico со ссылкой на источники.
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