Политика как он...
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Политика как она есть

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Politico: провал меморандума с Ираном ударит по Вэнсу

Politico: провал меморандума с Ираном ударит по Вэнсу

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рискует больше всех в случае провала мирных переговоров с Ираном, поскольку он является центральной фигурой в переговорном процессе, пишет Politico со ссылкой на источники.

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