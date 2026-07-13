Официальный комментарий Минпросвещения России

В связи с появлением в СМИ публикаций, ссылающихся на якобы разработанные Министерством просвещения РФ методические рекомендации, касающиеся выбора сладостей, цветовой гаммы одежды и иных бытовых аспектов, заявляем следующее.
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