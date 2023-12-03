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Мировое обозрение

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США взялись за выдавливание Китая из цепочки поставок батарей для электромобилей

США взялись за выдавливание Китая из цепочки поставок батарей для электромобилей

Министерство финансов США объявило в пятницу, что со следующего месяца электромобили, выпущенные в США с использованием аккумуляторных компонентов китайского производства, не будут давать покупателям право на получение госсубсидий в полном объёме.

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