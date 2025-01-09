Словакия и Венгрия намерены блокировать вступление Украины в ЕС из-за остановки транзита газа

С 1 января Украина остановила транзит российского газа в ЕС. Власти Словакии и Венгрии предупредили, что будут блокировать намерения Украины вступить в ЕС из-за прекращения транзита газа и нефти из России.
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