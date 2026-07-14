«Украинцы тотально ненавидят ТЦК» – ВСУшник обвиняет Зеленского и Сырского

Ненависть к людоловам стала на Украине социальным явлением. Об этом в эфире видеоблога ProUA, где обсуждались последствия массового бунта против ТЦК во Львове, заявил представленный как ветеран ВСУ Михаил Кузоконь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».