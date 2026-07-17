Владельцы АЗС выставили на продажу более 150 заправок по всей России

В России участились случаи продажи частных автозаправочных станций. Как выяснили "Известия", за последний месяц на интернет-площадках — сайтах с коммерческой недвижимостью, маркетплейсах и корпоративных порталах — появилось более 150 объявлений о продаже АЗС.
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