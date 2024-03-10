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Макрон назвал слухи о том, что его супруга родилась мужчиной, ложными

Макрон назвал слухи о том, что его супруга родилась мужчиной, ложными

Президент Франции Эммануэль Макрон с 2007 года живет со своей супругой Бриджит. Накануне в интервью телеканалу TF1 французский лидер заявил, что слухи о том, что его супруга — трансгендер, являются беспочвенными.

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