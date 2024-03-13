Reuters: ЕС не сможет конфисковать доходы от российских активов

Полностью конфисковать замороженные активы РФ Запад боится, а использовать их на Украине не может. Как пишет агентство Reuters со ссылкой на еврочиновника, Евросоюз не сможет в обозримой перспективе конфисковать доходы от реинвестирования замороженных российских суверенных активов, полученных за два года, в размере 5,2 миллиарда евро.