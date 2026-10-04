Фитнес-эксперт Гулянина : Ходьба укрепляет сердце и поддерживает суставы

Ходьба подходит почти всем. Чтобы добавить эту активность, нужно просто выходить пораньше из дома выбирать прогулку вместо поездки.
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