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Ethereum набирает обороты благодаря стратегическим уровням поддержки и сильным институциональным притокам

Ethereum набирает обороты благодаря стратегическим уровням поддержки и сильным институциональным притокам

Недавняя траектория Ethereum против Биткоин вызвал волнения на рынке криптовалют, поскольку технические индикаторы и растущий институциональный интерес сигнализируют о многообещающем сдвиге для цифрового актива.

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