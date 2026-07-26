Ethereum набирает обороты благодаря стратегическим уровням поддержки и сильным институциональным притокам

Недавняя траектория Ethereum против Биткоин вызвал волнения на рынке криптовалют, поскольку технические индикаторы и растущий институциональный интерес сигнализируют о многообещающем сдвиге для цифрового актива.
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