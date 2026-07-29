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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Губерниев: «Верю в «Локомотив» по‑прежнему. Они будут бороться за тройку и финал Кубка»

Комментатор Дмитрий Губерниев допустил, что « Локомотив » вновь займет 3-е место в Альфа-Банк РПЛ – как и в прошлом сезоне.

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