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Аргументы недели

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В Баку арестовали 37 человек за протесты против школьной формы

В Баку арестовали 37 человек за протесты против школьной формы

В Азербайджане разгорелся конфликт вокруг школьной формы, который закончился массовыми задержаниями. Пресс-служба МВД страны сообщила, что в Баку арестованы 37 человек.

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