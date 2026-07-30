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Русская весна

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Американский газовоз загорелся в порту Египта после атаки БПЛА (ФОТО)

Американский газовоз загорелся в порту Египта после атаки БПЛА (ФОТО)

Принадлежащий США танкер с СПГ был атакован БПЛА в порту Египта вечером 29 июля, сообщает Reuters. Американский газовоз входил в потенциальный список Ирана для возмездия за украинский удар по собственному судну.

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