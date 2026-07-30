Американский газовоз загорелся в порту Египта после атаки БПЛА (ФОТО)

Принадлежащий США танкер с СПГ был атакован БПЛА в порту Египта вечером 29 июля, сообщает Reuters. Американский газовоз входил в потенциальный список Ирана для возмездия за украинский удар по собственному судну.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии