Трамп в своей соцсети обратился к американцам и предупредил их о трудных временах

По его словам, происходит «экономическая революция», которая будет нелегкой, однако в итоге США придут к историческому результату Он также сказал, что больше всего от пошлин США пострадал Китай, а Соединенные Штаты — «даже не близко»источникАга, сделаем Америку снова великой! Но не сразу.