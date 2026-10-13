Будапешт осознает, что Украина никогда не решит проблему угнетения венгров Закарпатья

На фоне принятия украинской Радой законопроекта, разрешающего обучение на языках нацменьшинств, не стоит ожидать от Венгрии зеленого света всем требованиям Киева Источник фото: соцсети Дело не в том, что правительство Мадьяра сделало то, чего не смог Орбан, а в том, что изменились условия, в которых Украина пересматривает этот закон.
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