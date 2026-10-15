Осень приготовила для этих знаков зодиака встречу, после которой захочется отменить привычные планы. Во второй половине октября 2026 года случайный разговор может стать началом новой истории.
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