Авиаторы и их д...
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Авиаторы и их друзья

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«Сын горит небом, а эту мечту рубят на корню»: почему центральный аэроклуб Татарстана прекратил полеты?

«Сын горит небом, а эту мечту рубят на корню»: почему центральный аэроклуб Татарстана прекратил полеты?

Самолеты и планеры есть, но подготовка курсантов сорвана, а бо́льшая часть работников уволена На фоне прошедшего в выходные пафосного и недешевого авиашоу «Я выбираю небо», призванного продвигать авиацию в массы, «БИЗНЕС Online» стала известна печальная новость.

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