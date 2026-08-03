«Сын горит небом, а эту мечту рубят на корню»: почему центральный аэроклуб Татарстана прекратил полеты?

Самолеты и планеры есть, но подготовка курсантов сорвана, а бо́льшая часть работников уволена На фоне прошедшего в выходные пафосного и недешевого авиашоу «Я выбираю небо», призванного продвигать авиацию в массы, «БИЗНЕС Online» стала известна печальная новость.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии