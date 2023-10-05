NYT: Проведение выборов на Украине может подорвать легитимность Зеленского

Украинские власти рассматривают вопрос о проведении выборов в условиях военного положения. Однако такой шаг может подорвать легитимность действующего президента Владимира Зеленского, пишет The New York Times.
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