Жители хутора Попов за свой счёт(!) огородили сельское кладбище новым забором, собрав средства самостоятельно.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Жители хутора Попов за свой счёт(!) огородили сельское кладбище новым забором, собрав средства самостоятельно.