Посол Антонов: Россия не угрожает США и их союзникам в Европе

В статье российского посла Анатолия Антонова "Ядерная политика России: факты и фейки" для журнала Newsweek, что Россия не угрожает Соединенным Штатам и их союзникам в Европе и прилагает все усилия, чтобы предотвратить эскалацию кризиса на Украине.