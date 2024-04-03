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Трамп и Байден одержали победу на праймериз в четырех штатах

Трамп и Байден одержали победу на праймериз в четырех штатах

REUTERS/Brian Snyder Джо Байден и Дональд Трамп одерживают победу на очередных внутрипартийных выборах в США, которые Демократическая и Республиканская партии проводят в штате Нью-Йорк.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Афтор, отсыпь той дури, что ты употребляешь! &quot;Джо Байден и Дональд Трамп одерживают победу на очередных внутрипартийных выборах в США, которые Демократическая и Республиканская партии проводят в штате Нью-Йорк.&quot; - побеждают оба/обое/ оба два!! И чтобы не ударить в грязь лицом перед Россией и ЕР, результаты у каждого превышают 146%!
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