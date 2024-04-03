Трамп и Байден одержали победу на праймериз в четырех штатах

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Леонид Ла Рошель

Афтор, отсыпь той дури, что ты употребляешь! "Джо Байден и Дональд Трамп одерживают победу на очередных внутрипартийных выборах в США, которые Демократическая и Республиканская партии проводят в штате Нью-Йорк." - побеждают оба/обое/ оба два!! И чтобы не ударить в грязь лицом перед Россией и ЕР, результаты у каждого превышают 146%!