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Освобожденный из плена боец НМ ЛНР рассказал, как украинские военные натравливали на него собак

Освобожденный из плена боец НМ ЛНР рассказал, как украинские военные натравливали на него собак

Украинские военные натравливали собак на пленных военнослужащих Народной милиции ЛНР. Об этом рассказал РИА Новости освобожденный из украинского плена санитар Александр Чупра.

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