Балык Бистәсендәге авыл рухание авариядә һәлак булган

Кичә Яңа Чишмә районында юл һәлакәтендә иерей Сергий Рыбочкин үлгән. Ул Балык Бистәсе районындагы Масловка авылында Иоанно-Богословский храм настоятеле, Казан духовный семинариясе кабул итү комиссиясе секретаре иде.
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