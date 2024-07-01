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Балык Бистәсендәге авыл рухание авариядә һәлак булган

Балык Бистәсендәге авыл рухание авариядә һәлак булган

Кичә Яңа Чишмә районында юл һәлакәтендә иерей Сергий Рыбочкин үлгән. Ул Балык Бистәсе районындагы Масловка авылында Иоанно-Богословский храм настоятеле, Казан духовный семинариясе кабул итү комиссиясе секретаре иде.

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