Петербуржцам рассказали, какой будет эта весна

И когда можно менять шины Как и эта зима, наступающая весна будет необычайно тёплой. Сильнее всего отклонение от привычной погоды будет заметно в Москве, Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Воронеже и Самаре, сообщили метеорологи «Яндекс Погоды».
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