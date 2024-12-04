По мнению бывшего директора PlayStation, для Sony нет смысла выпускать свои игры на X...

По мнению бывшего директора PlayStation, для Sony нет смысла выпускать свои игры на XboxЭксклюзивные игры становятся все более редким явлением: Sony и Microsoft стремятся охватить более широкую аудиторию, предлагая свои игры новым потребителям.
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