Беглый Степанченко под флагом Панамы: Дарькин и Кожемяко на поддержке?

Компания, принадлежащая офшору из Панамы, которая связана с дочерью экс-депутата Заксобрания Приморья Юрия Степанченко, проходившему фигурантом дела о хищении госнедвижимости, судится с Минземимущества края.
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