Зампред Совбеза РФ опубликовал карикатуру на обещания, данные Украине

Заместитель председателя Совбеза России продолжает активно комментировать происходящее на Украине. Накануне Дмитрий Медведев много размышлял о том, как поступит Россия, если НАТО вдруг решится на поставки киевскому режиму ядерного оружия.
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