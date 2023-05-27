Военное обозрение

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Зампред Совбеза РФ опубликовал карикатуру на обещания, данные Украине

Зампред Совбеза РФ опубликовал карикатуру на обещания, данные Украине

Заместитель председателя Совбеза России продолжает активно комментировать происходящее на Украине. Накануне Дмитрий Медведев много размышлял о том, как поступит Россия, если НАТО вдруг решится на поставки киевскому режиму ядерного оружия.

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