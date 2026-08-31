Свыше 1,7 тыс. квартир передано дольщикам жилого комплекса в районе Филевский Парк

Застройщик полностью завершил передачу квартир дольщикам жилого квартала на западе столицы. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.
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