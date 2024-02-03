NYT: США возобновили депортационные рейсы в Мексику

Global look press/imageBROKER.com/Walter G. Allgöwer Соединенные Штаты спустя почти два года возобновили рейсы, депортирующие в Мексику незаконных мигрантов, сообщает газета The New York Times со ссылкой на мексиканских и американских чиновников.
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