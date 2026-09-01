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Рамблер

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Популярный российский комик раскрыл подробности партнерских родов в США

Популярный российский комик раскрыл подробности партнерских родов в США

Комик Данила Поперечный* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) в новом выпуске на YouTube поделился опытом присутствия на родах супруги в американском роддоме, передает Super.

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