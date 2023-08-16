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Антон Юдин стал главным тренером «Зенита-2»

Выступающую в Суперлиге команду «Зенит-2» возглавил известный российский специалист Антон Юдин. На этой должности Юдин заменил Бориса Ливанова, который покидает пост в связи с истечением срока контракта.

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