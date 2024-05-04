Оператор FPV-дрона с позывным "Радистка" подбила немецкую БМП Marder

Девушка находится в зоне СВО с 2022 года, она награждена Орденом Мужества за взятие Авдеевки.Военнослужащая с позывным "Радистка" приехала из зоны СВО в отпуск и посетила Поклонную гору, где сейчас проходит выставка трофейных образцов американского и европейского военпрома.