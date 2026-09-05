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МОСИНФОРМ

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Бесплатные мастер-классы по переработке вторсырья пройдут в новом экоцентре Москвы

Бесплатные мастер-классы по переработке вторсырья пройдут в новом экоцентре Москвы

Участники проекта «Город заданий» смогут посетить творческие занятия по изготовлению полезных вещей из вторичного сырья и получить баллы программы лояльности «Миллион призов».

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