Экс-советник Дональда Трампа, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор выступил с очередным резким заявлением в адрес западной пропаганды.
Макгрегор: ложь в отношении русской армии начинает рушиться
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VG
Vasily Golov
Полковник.Россия не применила кассетные боеприпасы.не наносит удары по жилым домам,ранкам,школам и больницам.вам пора понять,что Донецк столица Донецкой народной республики и в составе России.Есть возможность нанести удар по столице Украины.Пока гуманизм работает в отношении противника.Есть кассетные боеприпасы против живой силы,есть против техники,есть против аэродромов и мостов,есть против бункеров и укреплений.Есть возможность отомстить за удары по территории приграничных районов.Этого требует пострадавшее население.Вот за это.
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