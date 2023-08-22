Макгрегор: ложь в отношении русской армии начинает рушиться

VG

Vasily Golov

Полковник.Россия не применила кассетные боеприпасы.не наносит удары по жилым домам,ранкам,школам и больницам.вам пора понять,что Донецк столица Донецкой народной республики и в составе России.Есть возможность нанести удар по столице Украины.Пока гуманизм работает в отношении противника.Есть кассетные боеприпасы против живой силы,есть против техники,есть против аэродромов и мостов,есть против бункеров и укреплений.Есть возможность отомстить за удары по территории приграничных районов.Этого требует пострадавшее население.Вот за это.