«Т Плюс» разрешили повысить содержание железа в воде до 2032 года

Работникам управляющих компаний и ТСЖ Екатеринбурга сообщено о новых нормах качества горячей воды: до конца 2032 года допустимо увеличение содержания железа до 0,42 мг, что подтверждено Роспотребнадзором и освещения компании «Т Плюс».
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