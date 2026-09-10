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Царьград

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«Т Плюс» разрешили повысить содержание железа в воде до 2032 года

«Т Плюс» разрешили повысить содержание железа в воде до 2032 года

Работникам управляющих компаний и ТСЖ Екатеринбурга сообщено о новых нормах качества горячей воды: до конца 2032 года допустимо увеличение содержания железа до 0,42 мг, что подтверждено Роспотребнадзором и освещения компании «Т Плюс».

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