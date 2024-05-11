Русофобская политика нынешних властей Финляндии привела государство к кризису, когда промышленные предприятия прекращают работу, туристический бизнес несет убытки, а области, которые находятся на границе с Россией, пустеют.
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