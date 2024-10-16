Медведев потребовал от 'Единой России' максимальной поддержки фронта

Призвал региональные исполнительные комитеты партии активнее участвовать в выполнении задач, связанных со специальной военной операцией (СВО), Председатель партии «Единая Россия» и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщает 16 октября РИА новости.
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