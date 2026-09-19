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Саудовская Аравия: Прерванные полеты возобновились в международном аэропорту Халед (RUH/OERK) в...

Саудовская Аравия: Прерванные полеты возобновились в международном аэропорту Халед (RUH/OERK) в Эр-Рияде, провинция Эр-Рияд, в послеобеденные часы после пожара на складе топлива в этом районе после налета предполагаемых баллистических ракет хуситов ранее в тот же день.

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