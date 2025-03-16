Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Генрих
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Премьер Канады Карни призвал Россию сесть за стол переговоров по Украине

Премьер Канады Карни призвал Россию сесть за стол переговоров по Украине

Новый канадский премьер Марк Карни призвал Россию сесть за стол переговоров по украинскому вопросу. Он сообщил, что поговорил с британским коллегой Киром Стармером, Владимиром Зеленским и «близкими союзниками» насчёт мира.

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